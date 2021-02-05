У столиці уродженця Харківщини затримали за вбивство дружини

У ході сімейного конфлікту чоловік вдарив жінку ножем, після чого втік. Протягом кількох хвилин правоохоронці розшукали його та затримали. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження.

До столичної поліції по спецлінії 102 від мешканки будинку на вулиці Бойовій надійшло повідомлення про те, що її знайому чоловік поранив ножем. На виклик негайно виїхали патрульні поліцейські, лікарі швидкої допомоги, слідчо-оперативна група Головного і територіального управлінь поліції.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик, між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс дружині численні удари ножем:

«Жінка від отриманих поранень померла на місці. Після вчинення злочину зловмисник втік, але протягом кількох хвилин поліцейські розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 49-річний уродженець Харківщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності».

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Також слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва