У столиці викрили масштабну схему підроблення сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 – недостовірні відомості вносилися в «Дію»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито протиправну діяльність із незаконного виготовлення та збуту міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 без фактичного проведення щеплень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що схему організували двоє мешканців м. Києва, які долучили до протиправної діяльності посередників, керівників медичних закладів та сімейних лікарів у різних містах України. За попередніми даними, участь у схемі брали щонайменше десятеро учасників.

За даними слідства, вказані особи щоденно формували та передавали лікарям за грошову винагороду списки осіб для внесення відомостей про вакцинацію до електронної системи eHealth, які у подальшому відображалися в мобільному застосунку «Дія».

У такий спосіб до електронної системи eHealth щомісяця завантажувалося близько 2000 тисяч недостовірних записів про проходження громадянами вакцинації.

Зазначені «послуги» коштували від 3000 до 4500 тисяч гривень.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

Заходи із викриття правопорушення проводили спільно з співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно та слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Київська міська прокуратура