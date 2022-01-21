У столиці викрили наркодилершу та ліквідували склад із «товаром» на суму понад ₴250 тис.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та ліквідовано канал розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів на території України (ч. 2 ст. 307 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 18-річна уродженка Миколаївської області організувала діяльність інтернет магазину у месенджері «Telegram», через який здійснювала збут наркотиків по всіх регіонах України.

Збут наркотичних засобів відбувався доставкою службами таксі, з використанням поштових відправлень та через «закладки». Розрахунок за «товар» здійснювався виключно через електронні гаманці.

Жінку затримали на «гарячому» з 100 пакунками наркотиків, які вона збиралася відправити «замовникам». Загалом у неї вилучили 15 таблеток екстазі, 220 гр. солей альфа-пвп, 230 гр. мефедроном, 10 марок ЛСД, 500 гр. шишки марихуани, а також за місцем проживання — електронні ваги та зіп-пакети.

Загальна вага вилучених наркотичних засобів становить близько 1 кг, вартість – понад 250 тис. гривень.

Зловмисницю затримано у порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура