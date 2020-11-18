У столиці виявили водія маршрутки «під кайфом»
На проспекті Свободи патрульні поліцейські помітили маршрутку № 180 (№ AA5428EI), водій якої розмовляв по мобільному телефону та знаходився без маски під час перевезення пасажирів.
Як тільки поліцейський підійшов до водійських дверцят — маршрутчик, на ім‘я Діма, скинув пакетик із білою порошкоподібною речовиною собі під ноги.
Каже, що болить зуб і тому приймає знеболюючі препарати, назву яких не знає, але тут і не озброєним оком видно, що він під кайфом.
Зараз на місці очікують слідчо-оперативну групу, яка має вилучити речовини та дізнатися у Дімона як так вийшло, що у такому стані він займається перевезенням пасажирів.
Після чого Діма поїде до лікаря-нарколога здавати тести.Tweet