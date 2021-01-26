У столиці затримали чоловіка, який підозрюється у смертельному побитті співмешканки

Після вживання алкоголю між цивільним подружжям розпочалась бійка, у ході якої жінка отримала смертельні тілесні ушкодження. За скоєне зловмисникові загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у власній квартирі на вулиці академіка Єфремова він виявив тіло квартирантки без ознак життя та з численними синцями. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та кінолог зі службовим собакою.

За інформацією начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишева, правоохоронці опитали заявника, який розповів, що напередодні він зі своєю дружиною та іншою сімейною парою, яка винаймає у них кімнату, розпивали алкоголь. Після застілля господарі пішли спати, а квартиранти продовжували вживати спиртні напої. Вранці власник житла виявив 29-річну жінку мертвою, проте її співмешканця у квартирі вже не було.

«Коли ми отримали прикмети ймовірного підозрюваного, то відразу передали інформацію усім підрозділам столичної поліції. За дві години поліцейські метрополітену затримали чоловіка на одній із станцій київської підземки. Зловмисником виявився 31-річний уродженець Житомирської області, який неодноразово відбував покарання за крадіжки. У ході слідчих дій чоловік у скоєному зізнався та розповів, що після застілля між ним та його співмешканкою виник конфлікт, а згодом бійка. Чоловік побив жінку, після чого вона впала та вдарилась головою об газову плиту. Коли потерпіла лежала на підлозі, чоловік продовжував бити її ногами. Вранці він прокинувся і побачив, що жінка мертва, тому втік з помешкання», — додав Сергій Чернишев.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо взяття зловмисника під варту. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва