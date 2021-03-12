У столиці затримали чоловіка за пограбування поштового відділення

Під час огляду посилки зловмисник поклав на місце нового мобільного телефону свій. Це помітив оператор поштового відділення та зробив відвідувачу зауваження, проте чоловік почав погрожувати співробітнику, забрав новий ґаджет і втік. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, на вулиці Тростянецькій у приміщенні поштового відділення невідомий, погрожуючи фізичною розправою оператору, забрав із посилки мобільний телефон. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив наряд поліції та кінологів зі службовим собакою.

На місці події правоохоронці з’ясували, що відвідувач попросив працівника пошти дати на огляд його посилку із мобільним телефоном. Однак під час огляду пакунку клієнт підмінив новий мобільний телефон на свій. Далі, погрожуючи фізичною розправою оператору, який намагався зупинити чоловіка, з місця події втік.

Під час відпрацювання отриманої інформації та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 37-річного місцевого жителя, раніше судимого за вчинення крадіжок. При поверхневому огляді поліцейські виявили мобільний телефон, схожий за описом.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва