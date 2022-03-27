У столиці затримали двох неповнолітніх, які через Інтернет ошукали жінку

Молодики розміщували оголошення про вивезення громадян із “гарячих” точок до безпечніших місць, однак після отримання грошей зникали не виконавши домовленостей. Слідчі вже повідомили їм про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До поліції Києва звернулась мешканка Сумської області та повідомила про те, що невідомі ошукали її на 1500 гривень. Жінка повідомила, що переказала кошти за те, що її вивезуть з міста Конотоп до столиці, однак після оплати перевізники перестали відповідати на дзвінки.

Як розповіла слідча Солом’янського управління поліції Анна Конончук, поліцейські з’ясували, що правопорушники викладали на інтернет-платформах оголошення про надання послуг щодо вивезення громадян із “гарячих” точок у більш безпечні міста:

“Ми встановили, що зловмисники працювали лише за повною передплатою за послуги. У подальшому, після отримання грошей порушники ще деякий час продовжували спілкування із “клієнтами”, однак за день до перевезення оголошення зникало, а перевізники не виходили на зв’язок, залишаючи громадян у небезпеці.”

Спільно зі співробітниками кіберполіції правоохоронці затримали фігурантів та у ході проведення обшуків за місцями мешкання, вилучили у них банківську картку, на яку здійснювався переказ коштів та мобільні телефони. Затримані — мешканці столиці, 2004 та 2005 років народження, які вже притягувались до кримінальної відповідальності за розбійні напади.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. На час досудового розслідування суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 50 тисяч гривень.

“Наразі ми також перевіряємо причетність затриманих до вчинення десяти аналогічних правопорушень. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення”, — додала Анна Конончук.

Відділ комунікації поліції Києва