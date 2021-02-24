У столиці затримали громадянина з арсеналом зброї та боєприпасів

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 співробітниками Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ ВБ СБУ у ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів затримано 28-річного громадянина, який незаконно зберігав та збував зброю та боєприпаси.

Чоловіка викрили за результатами двох етапів оперативних закупок зброї.

Надалі, у ході обшуків, проведених за місцем проживання та реєстрації затриманого, а також в його автомобілі, правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат АК-74 з чотирма магазинами, 2 пістолета-кулемета (скорпіон), 2 корпуси гранати Ф-1, 8 корпусів гранат РГД-5, 9 запалів типу УЗРГМ, понад 4 тис. набоїв до вогнепальної зброї, балаклави, флешки, приціл нічного бачення, мобільні телефони, сім карти, мікро-відеокамеру, кастети та інші речові докази.

Наразі триває комплекс слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин, за яких вказані предмети опинилися у володінні затриманого.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Слідчі дії тривають.

Київська міська прокуратура