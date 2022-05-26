У столиці затримали педофіла за розбещення семирічної дівчинки

Підозрюваний нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата. Порушник заманив малолітню до себе в квартиру та вчинив відносно неї розпусні дії. За скоєне наступні вісім років він може провести за ґратами.

До Подільського управління поліції звернулась жінка із повідомленням про те, що невідомий вчинив протиправні дії відносно її 7-річної доньки. Для з’ясування усіх обставин події на місце терміново вирушили співробітники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група.

За інформацією начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний 27-річний уродженець Миколаївщини, який нещодавно оселився у будинку, в якому проживає потерпіла:

«Порушник спільно із знайомими вживав спиртні напої біля під’їзду та спостерігав за дівчинкою, яка разом з іншими дітьми гралася з його собакою. Скориставшись цікавістю малолітньої до тварини, чоловік запропонував їй піти погратись із цуценям до нього додому. Як тільки потерпіла опинилась у квартирі фігуранта, він вчинив відносно неї розпусні дії».

Слідчі затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство рідного брата.

«Ми провели усі необхідні слідчі дії та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили затриманому підозру за частиною другою статті 156 Кримінального кодексу України – розбещення малолітньої. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі», — додав Юрій Трембіцький.

Поліцейські звертаються до батьків та вкотре наголошують – спілкуйтесь із дітьми та розповідайте їм про правила безпечної поведінки із незнайомцями. Вчасна профілактика може вберегти від трагічних наслідків.

Відділ комунікації поліції Києва