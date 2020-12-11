У Києві оперативники затримали молодика, який пограбував відвідувача кафе

18-річний зловмисник, перебуваючи у розшуку за крадіжку, побив киянина та забрав в нього цінні речі. Фігуранту повідомлено про підозру та за скоєне йому загрожує до шести років ув’язнення.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування 44-річного киянина біля кафе на вулиці Мурманській. На місце події черговий направив слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Деснянського управління поліції Євген Житомирський, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили обставини правопорушення:

«У кафе між двома відвідувачами відбулася сварка. Для з’ясування стосунків чоловіки вийшли на вулицю, де між ними сталася бійка. Потерпілий втратив рівновагу та впав на асфальт, а нападник у цей момент забрав два мобільних телефони, окуляри та гроші, після чого втік. Провівши оперативно-розшукові заходи, ми встановили причетність до вчинення злочину уродженця Донецької області, 2002 року народження, який перебуває у розшуку за вчинення крадіжки з проникненням у житло».

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва