У столиці затримали жінку, яка під час сімейної сварки зарізала співмешканця

Потерпілий отримав проникаюче ножове поранення живота та згодом помер. Знаряддя злочину вилучено та направлено на експертне дослідження. Тепер за скоєне жінка може провести до десяти років у в’язниці.

Під час відпрацювання інформації про злочин співробітники відділу кримінальної поліції Оболонського управління поліції викрили та затримали жінку, яка кухонними ножем смертельно травмувала свого співмешканця. Правопорушницею виявилась 50-річна раніше не судима киянка.

Як розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар, поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, у тому числі опитали сусідів цивільного подружжя:

«Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що у квартирі окрім чоловіка та дружини нікого не було. Окрім того, напередодні інциденту між ними виникла сімейна сварка, у результаті якої правопорушниця схопила кухонний ніж та вдарила ним 52-річного потерпілого у живіт. Внаслідок травми чоловік згодом помер. Наразі жінку затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України.

З місця злочину ми вилучили речовий доказ – це кухонний ніж, який направлена на проведення відповідної експертизи».

Слідчі Оболонського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою готують затриманій повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Також правоохоронці звернуться із клопотанням до суду про обрання правопорушниці запобіжного заходу. Жінці загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва