У столиці жінку засуджено за вбивство мешканця Троєщини

Під час спільного вживання алкогольних напоїв зловмисниця нанесла ножове поранення опоненту у серце, від якого він помер у лікарні. За скоєний злочин зловмисниця найближчі дев’ять років проведе за ґратами.

Нагадаємо, подія трапилася у жовтні 2020 року на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. Тоді до київської поліції надійшло повідомлення від перехожого, що біля гаражів лежить чоловік з ножовим пораненням.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що компанія з декількох осіб вживали алкогольні напої. Згодом між жінкою та чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисниця дістала ніж та вдарила ним опонента у груди. Упродовж доби оперативні працівники затримали 39-річну уродженку Черкаської області. Неподалік від місця скоєння злочину поліцейські виявили ніж.

37-річного потерпілого з тяжким тілесним ушкодженням госпіталізували у лікарню, де через декілька днів він помер. Згідно висновку лікаря судово-медичної експертизи, смерть киянина настала внаслідок колото-різаного поранення грудей з ушкодженням серця.

Зібравши усю необхідну доказову базу, слідчі Деснянського управління поліції направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Вироком Деснянського районного суду у місті Києві зловмисниці за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва