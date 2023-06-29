У столичній комунальній ритуальній службі проводять обшуки через мільйонні розкрадання бюджету

Київська міська прокуратура спільно з Нацполіцією проводять обшуки в приміщеннях ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» КМДА, а також в інших пов’язаних осіб та суб’єктів господарювання за фактом розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Спеціалізованого комбінату, діючи у змові з працівниками підконтрольних їм фірм, розробили схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виплати заробітної плати неіснуючим працівникам, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

Для реалізації схеми посадовці фіктивно «працевлаштовували» на комунальне підприємство осіб зі свого близького оточення, які ніколи не відвідували місце роботи та не виконували жодних службових обов’язків. При цьому неіснуючим працівникам нараховувалися премії у розмірі 1000% від окладу.

Банківські картки фіктивних працівників перебували у розпорядженні службовців Спеціалізованого комбінату, які щомісячно знімали з них готівкові кошти. Отримані кошти у подальшому розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Сума завданих збитків, за попередніми даними, може становити до 19 млн гривень.

У межах провадження проводяться одночасні обшуки за 20 адресами. Зокрема, на території Спеціалізованого комбінату, у приміщеннях ритуальних служб на території п’яти столичних кладовищ, за адресами проживання керівників комунального підприємства та осіб, причетних до схеми.

У ході слідчих дій виявлено та вилучено кадрову та бухгалтерську документацію, банківські картки, блокноти з чорновими записами щодо здійснення виплат працівникам, мобільні телефони, флеш-носії, слоти під сім-карти, та інші докази, які підтверджують вищезазначені факти.

Слідчі дії тривають. Після проведення відповідних судових експертиз буде вирішено питання про повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Додатково: ритуальна служба спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» перебуває у підпорядкуванні Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

29 червня 2023 року директору вказаного Департаменту в межах провадження щодо розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів за клопотанням прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура