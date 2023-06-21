У столичному меиро затримали чоловіка за крадіжку

Зловмисник поцупив сумку у жінки на станції метрополітену під час проведення медичного тренінгу. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами.

16 червня на станції метро «Героїв Дніпра» до поліцейського звернулася пасажирка та повідомила про викрадення у неї сумки з особистими речами. На місце події для документування прибула слідчо-оперативна група.

Шляхом проведення оперативних дій правоохоронці встановили особу крадія та затримали його за місцем мешкання. Правопорушником виявився 38-річний киянин, раніше неодноразово засуджений за майнові злочини. Чоловік, скориставшись скупченням людей – учасників проведення медичного тренінгу на станції, поцупив сумку з особистими речами у пасажирки.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Правопорушнику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва