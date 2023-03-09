У столиці чоловік ошукав колишнього клієнта на понад 42 000 гривень

Зловмисник обіцяв потерпілому замінити ворота на в’їзді до паркінгу, але після отримання завдатку перестав виходити на зв’язок. Оперативні працівники встановили особу підозрюваного. За вчинення шахрайських дій чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його ошукав чоловік, який мав демонтувати старі та встановити нові ворота на території паркінгу. Заявник розповів, що знайомий із цим майстром, оскілки колись вже з ним співпрацював. Чоловік віддав майстру понад 42 000 гривень, необхідних нібито на закупівлю матеріалів, і після цього зловмисник перестав виходити на зв’язок.

Як розповів начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк, правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук підозрюваного:

«Ми з’ясували, що потерпілий звернувся до знайомого майстра, який свого часу виготовляв та встановлював старі ворота для паркінгу, тому був переконаний у його добропорядності. Робітник декілька разів приїжджав на об’єкт для заміру, а також зустрічався із замовником для отримання коштів, необхідних нібито для виготовлення нових воріт. Загалом потерпілий віддав знайомому понад 42000 гривень, натомість зловмисник обіцяної роботи не виконав, а гроші витратив на власні потреби».

Оперативники провели низку розшукових заходів і встановили особу порушника. Ним виявився раніше не судимий уродженець Чернівецької області, 1983 року народження.

«За цим фактом під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування», — зазначив Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва