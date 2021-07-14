СБУ вызвала 5 нардепов на допрос по делу о «Харьковских соглашениях»

Служба безопасности Украины открыла дело по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игорь Палицу (За будущее) и Дмитрий Шпенова (внефракционный) по делу о Харьковских соглашениях.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу «Харьковские соглашения». Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через Аппарат ВРУ», – пояснил он.

Дехтяренко уточнил, что другие детали в ведомстве разглашать не могут.

Так, Бойко вызывают на допрос на 11:00 21 июля, Борта — 15:00 20 июля, Ларина — 10:00 20 июля, Палицу — 11:00 19 июля, а Шпенова — 15:00 19 июля.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства голосования Верховной Радой Харьковских соглашений в 2010 году. На следующий день СБУ открыла дело.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ, если сочтет необходимым, может открыть производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении некоторых депутатов.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за одобрение соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали оккупация Крыма и война на Донбассе.

Что известно о Харьковских соглашениях