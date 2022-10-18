У столиці двох зловмисників судитимуть за розбійний напад

Спільники побили чоловіка до втрати свідомості, після чого відібрали його особисті речі. Нині слідчі завершили досудове розслідування, за скоєне нападники можуть провести за ґратами до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у липні поточного року до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від 38–річного чоловіка про те, що на вулиці Ямській двоє знайомих побили його та забрали особисті речі.

Для з’ясування всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції та встановила, що нападники повалили потерпілого на землю, душили та били руками по обличчю, після чого він втратив свідомість. Коли постраждалий прийшов до тями, то виявив відсутність двох мобільних телефонів, сумки та грошей.

Оперативники швидко встановили місцеперебування порушників – 26-річного та 39-річного чоловіків, які раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців. Слідчі затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а згодом повідомили їм про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Відносно уродженців Івано-Франківської та Дніпропетровської області до суду скеровано обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження для розгляду справи по суті. Тепер їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва