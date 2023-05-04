У столиці п’яна жінка кілька разів вдарила ножем вітчима

Із проникаючими пораненнями потерпілого госпіталізували для надання допомоги. Фігурантці загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про сімейну сварку на вулиці Новопольовій, під час якої було поранено чоловіка. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та лікарі для встановлення обставин події.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці виявили жінку, а також її вітчима із ножовими пораненнями. Лікарі негайно госпіталізували для надання допомоги, а поліцейські встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав від своєї падчерки. Під час розпиття алкогольних напоїв між родичами виникла сварка, у ході якої правопорушниця схопила ніж та кілька разів вдарила киянина у живіт та плече.

Фігурантку працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили з місця події речові докази. Порушниця – раніше не судима мешканка Солом’янського району, 2002 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва