У Столиці покидьок розбещував та зґвалтував 8-річну падчерку

Протягом кількох років чоловік вчиняв відносно малолітньої дівчинки дії сексуального характеру та схиляв її до вступу у статевий зв’язок. На час слідства суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Вадима Гетьмана її чоловік розбещував її малолітню доньку. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, оперативники та співробітники ювенальної превенції для встановлення усіх обставин злочину.

У ході проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що з 2019 року правопорушник вчиняв відносно своєї 8–річної падчерки розпусні дії та схиляв її до вступу у статевий зв’язок неприроднім шляхом. Згодом про протиправні дії зловмисника дізналась мати потерпілої та повідомила про це правоохоронним органам.

Поліцейські затримали раніше не судимого 36-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім того під час проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі спільно з працівниками управління протидії кіберзлочинам у місті Києві вилучили системний блок, мобільні телефони та флеш-накопичувачі із фото- та відеоматеріалами порнографічного змісту.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 4 ст. 152 – зґвалтування та ч. 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 620 250 гривень. Йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Києва