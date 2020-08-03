На Прикарпатті поліцейські збили двох велосипедистів і втекли з місця ДТП

Аварія сталася в селі Старі Кути Косівського району 1 липня. За словами свідків аварії, поліцейські, ймовірно, були напідпитку. На сьогодні цих працівників поліції відсторонили від служби.

Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розслідує Державне бюро розслідувань.

1 липня о 17:00 в селі Старі Кути, що на Косівщині, сталася ДТП із потерпілими. Водій автомобіля «Audi A6» на польській реєстрації здійснив наїзд на двох велосипедистів та залишив місце події. Водій та пасажир – поліцейські Косівського відділення поліції, які перебували поза службою.

Велосипедистів із травмами доставили в лікарню. Лікарі діагностували у них легкі тілесні ушкодження. У 16-річного хлопця травма ноги, у його батька – черепно-мозкова травма.

За фактом аварії поліцейські Івано-Франківщини розпочали службове розслідування, а ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Івано-Франківщини сприяє об’єктивному розслідуванню ДТП. Після аварії поліцейських відразу відсторонили від виконання службових обов’язків. Начальник ГУНП в області ініціював проведення службового розслідування, після проведення якого вони будуть звільненні з поліції. // Курс