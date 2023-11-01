У столиці посадовців райдержадміністрації судитимуть за розтрату коштів

Начальнику та заступнику управління освіти за скоєний злочин загрожує позбавлення волі до восьми років.

У ході реалізації отриманої інформації слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрили двох посадовців у розтраті державних коштів.

Слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук повідомила, що управління освіти районної адміністрації уклало з підприємцем договір на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах Шевченківського району:

«Ми з’ясували, що посадові особи закупили необхідні предмети за завищеною вартістю. У свою чергу, було безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму понад 370 тисяч гривень. Ми повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. Крім того, Шевченківський районний суд столиці обрав очільниці районного управління освіти запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 190 тисяч гривень».

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва