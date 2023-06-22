У столиці повідомили про підозру чоловіку, який тяжко травмував знайомого

Під час сварки зловмисник побив опонента уламком керамічної раковини, спричинивши перелом ключиці та тяжкі травми голови. Оперативні працівники затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів медичного закладу про те, що з квартири на вулиці Митрополита Андрія Шептицького вони госпіталізували невідомого із черепно-мозковою травмою, яка супроводжується сильною кровотечею. Для з’ясування всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла старша слідча Дніпровського управління поліції Юлія Петренко, правоохоронці з’ясували, що чоловік отримав тяжкі травми у результаті конфлікту зі знайомим, з яким разом орендують житло:

«Спершу чоловіки випивали в компанії власника квартири, а згодом між ними розпочалась сварка. Під час з’ясування стосунків зловмисник побив товариша уламком керамічної раковини. Після скоєного чоловік викликав потерпілому «швидку». Лікарі діагностували у місцевого мешканця перелом ключиці, відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку з переломами кісток черепа. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці скоєння злочину. Ним виявився 44-річний уродженець Житомирщини».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває», — додала Юлія Петренко.

Відділ комунікації поліції Києва