У столиці повідомили про підозру збувачу наркотиків та психотропів

Зловмисник працював одразу на два Інтернет-магазини та продавав заборонені речовини через поштові відправлення та закладки. У ході обшуків слідчі вилучили у нього «товару» на майже 100 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві спільно із правоохоронцями Голосіївського управління поліції затримали чоловіка, який продавав наркотики на території столиці. В рюкзаку зловмисника поліцейські виявили 9 вже готових до збуту закладок з кристалоподібною речовиною солями Альфа-PVP загальною вагою приблизно 130 грамів, канабіс та сильнодіючі лікарські пігулки.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, слідчі провели невідкладний обшук за місцем мешкання уродженця Київщини, 1985 року народження:

«Ми встановили, що зловмисник зберігав заборонені речовини з метою подальшого збуту. Крім того з’ясовано, що він працював «кур’єром» у двох Інтернет-магазинах з продажу наркотиків та психотропів. Гроші за проданий товар чоловік отримував на електронний гаманець. У ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання порушника було виявлено та вилучено три пакети з наркотиками, а саме – солі Альфа-PVP, мефедрон, 10 пакетів з нашаруванням невідомої порошкоподібної речовини, електронні ваги, а також інші речові докази. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить майже 100 тисяч гривень».

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили наркоділку про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва