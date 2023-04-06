У столиці слідчі повідомили чоловіку про підозру у збуті психотропів

Під час затримання та невідкладного обшуку в оселі порушника поліцейські виявили понад 300 грамів порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін та солі PVP. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання Деснянського району у відділенні пошти на вулиці Драйзера співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю викрили 30-річного киянина, який зберігав психотропні речовини у великих розмірах з метою збуту. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

«Порушник придбав психотропи та зберігав з метою подальшого їх продажу за допомогою поштових відправлень. Ми затримали чоловіка з чотирма посилками, в одній з яких виявили та вилучили порошкоподібні речовини, схожі на амфетамін та солі PVP. У ході невідкладного обшуку ми виявили в помешканні зловмисника понад 300 грамів порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну та електронні ваги. Речові докази ми направили на проведення експертних досліджень.

Киянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Євгеній Блажко.

Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах, з метою збуту.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», – додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва