У столиці судитимуть чоловік, який знущався зі своєї матері

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо 64-річної матері, але на шлях виправлення не став. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер за скоєне кривдник може провести два роки у в’язниці.

До Шевченківського управління поліції звернулася жінка та повідомила, що син вчиняє відносно неї домашнє насильство. Заявниця розповіла, що він ображає її лайкою та принижує.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Альберт Сардарян, співробітники сектору протидії домашньому насильству неодноразово притягували 44-річного кривдника до адміністративної відповідальності:

«За скоєне чоловік тричі відбувся штрафами, але на шлях виправлення не став. Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі

Відділ комунікації поліції Києва