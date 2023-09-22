У столиці судитимуть чоловік, який знущався зі своєї матері

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Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо 64-річної матері, але на шлях виправлення не став. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер за скоєне кривдник може провести два роки у в’язниці.

До Шевченківського управління поліції звернулася жінка та повідомила, що син вчиняє відносно неї домашнє насильство. Заявниця розповіла, що він ображає її лайкою та принижує.

у столиці перед судом постане чоловік, який знущався над своєю матір’ю

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Альберт Сардарян, співробітники сектору протидії домашньому насильству неодноразово притягували 44-річного кривдника до адміністративної відповідальності:

«За скоєне чоловік тричі відбувся штрафами, але на шлях виправлення не став. Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі

Відділ комунікації поліції Києва

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