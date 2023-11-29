У столиці судитимуть чоловіка, який обікрав військового

Зловмисник непомітно витягнув з кишені потерпілого телефон, навушники та банківську картку. Крім цього, підозрюваний причетний ще до однієї крадіжки на території Дніпровського району. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У жовтні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від військовослужбовця про те, що невідомі особи викрали в нього мобільний телефон, навушники та банківську картку. Також чоловік розповів, що хтось розрахувався його карткою у магазині. Поліцейські задокументували злочин та розпочали пошук підозрюваних осіб.

Як розповіла старша слідча Дніпровського управління поліції Юлія Залузька, від потерпілого правоохоронці дізнались, що його обікрали дорогою додому:

«Оперативні працівники відділу поліції № 4 територіального підрозділу провели низку розшукових заходів та встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за майнові злочини киянин, 2000 року народження. Він витягнув з кишені його куртки мобільний телефон, навушники та платіжну картку. Порушник майже одразу продав телефон знайомому. Крім цього, чоловік розрахувався в магазині чужою банківською карткою. В рамках досудового розслідування ми вилучили у підозрюваного навушники потерпілого, а мобільний телефон вилучили у нового власника, якого розшукали оперативники. Після проведення необхідних слідчих дій ми повернули викрадені речі заявнику».

В ході слідства поліцейські з’ясували, що кількома днями раніше, затриманий скоїв крадіжку з супермаркету. Крім цього, на момент вчинення цих злочинів порушник перебував на іспитовому терміні.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, повідомили фігуранту про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, ч. 1 ст. 357 – привласнення офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів та ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вичинена в умовах воєнного стану, скоєна повторно. Санкція тяжчої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт для розгляду справи по суті. На період досудового розслідування фігурант перебував під нічним домашнім арештом», – зазначила слідча.

Відділ комунікації поліції Києва