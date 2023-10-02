У столиці судитимуть двох домашніх кривдників

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству задокументували протиправні дії чоловіка та жінки відносно членів їх сімей. За умисне ухилення від проходження програми для кривдників дізнавачі повідомили фігурантам про підозри та завершили досудове розслідування. Їм загрожує обмеження волі строком до двох років.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко:

«Навесні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що 34-річний чоловік вчиняє домашнє насильство відносно своєї матері та сестри у квартирі на вулиці Закревського. Ми встановили, що киянин погрожував фізичною розправою та вимагав гроші на алкогольні напої у родичок. Схожий випадок стався на вулиці Червоної Калини, де мешканка Троєщини, 1991 року народження, вчинила насильство відносно своєї матері, з якою вони мешкають в одній квартирі. Поліцейські склали на обох киян адміністративні матеріали за частиною першою статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї».

Правоохоронці направили адміністративні матеріали до Деснянського районного суду, який зобов’язав чоловіка та жінку пройти корекційну програму для кривдників. Однак, правопорушники жодного разу не з’явилися у відповідній установі для проходження процедури. Тож дізнавачі Деснянського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників.

«Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру та скерували до суду обвинувальні акти. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років», – додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва