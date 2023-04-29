У столиці судитимуть серійного крадія

Зловмисник скоїв дванадцять крадіжок ліфтового обладнання, поцупив мережеві дроти та інше майно. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Від початку року до Дніпровського управління поліції із заявами про крадіжки ліфтового та інтернет-обладнання звертались представники ОСББ, комунальні підприємства, а також провайдери. В усіх випадках слідчо-оперативні групи оглядали місця скоєння злочинів та документували правопорушення.

Співробітники відділу кримінальної поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до крадіжок причетна одна й та сама особа. Зловмисником виявився уродженець Львівщини, 1978 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Поліцейські з’ясували, що загалом порушник викрав сім ліфтових котушок, безперебійник інтернет-провайдера, два лічильники тепла, а також мережеві дроти. Крім цього, зловмисник поцупив у двох місцевих мешканців кондиціонери та вчинив дві крадіжки із супермаркету. Викрадені речі чоловік здавав на металобрухт або продавав.

За всіма цими фактами слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили порушнику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства зловмисник перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва