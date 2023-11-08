У столиці судитимуть серійну крадійку

Прибираючи помешкання, хатня робітниця вкрала у господарів 25 000 доларів США. Слідчі повідомили фігурантці про підозру у 23 епізодах. Їй загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшла заява від місцевої мешканки про те, що з її квартири зникла значна сума грошей. У крадіжці вона запідозрила хатню робітницю. На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління, яка прийняла заяву у потерпілої.

Старша слідча Шевченківського управління поліції Алеся Москальова розповіла, що правоохоронці почали встановлювати обставини злочину та перевірили версію заявниці:

«Ми з’ясували, що потерпіла знайшла хатню робітницю по оголошенню в інтернет-мережі. Близько пів року тому 41-річна жінка влаштувалася працювати до родини киян. Її обов’язком було ведення домашнього господарства. За цей час жінка поцупила у власників оселі 25 000 доларів США. Наразі ми довели її причетність до 23 фактів крадіжки грошей у цих же людей».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантці про підозру.

«Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом ми скерували до суду. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до восьми років», – додала слідча.

Відділ комунікації поліції Києва