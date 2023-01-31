У столиці судитимуть винуватця смертельної автопригоди (фото)

Внаслідок ДПТ загинуло двоє осіб. Правоохоронці довели вину водія та скерували обвинувальний акт разом з матеріалами до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода трапилась у жовтні минулого року на проспекті Перемоги. Тоді на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП поблизу станції столичного метрополітену «Шулявська».

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що водій іномарки «Мерседес» перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався по проспекту Перемоги. Згодом водій іномарки, у третій смузі з чотирьох наявних, на великій швидкості здійснив зіткнення із автомобілем марки «Шкода», який рухався у смузі попереду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич легковика «Шкода» та його пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Винуватця смертельної аварії з отриманими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Слідчі за вказаним фактом дорожньо-транспортної пригоди внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу України. Правоохоронці зібрали необхідні докази та за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва