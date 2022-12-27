У столиці уродженець Донецька підробляв та продавав водійські посвідчення і свідоцтва про реєстрацію авто

Шахрай створив у Інтернеті веб-сайт та через нього продавав фейкові документи. Вартість послуг чоловік оцінював від 2500 до 7500 гривень, в залежності від виду документа. За вчинений злочин йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Департаменту кіберполіції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили 27-річного уродженця Донецька, який продавав фіктивні водійські посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік створив у мережі Інтернет веб-сайт з продажу водійських посвідчень та техпаспортів. Відомо, що вартість послуг чоловік оцінював від 2500 до 7500 гривень, в залежності від виду документа. До прикладу, за дублікат водійського посвідчення шахрай просив 2 500 гривень, а за водійське посвідчення категорії В1 – 7500 гривень. Під час проведення обшуку за його місцем мешкання у столичній квартирі, ми виявили та вилучили чорнові записи, мобільні телефони із переписками з клієнтами та гроші у сумі майже 56 000 гривень та 2 000 доларів США», – повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції Вадим Коломієць.

Наразі встановлено двох осіб, які придбали у чоловіка підроблені водійські посвідчення. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Максимальне покарання передбачає собою до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва