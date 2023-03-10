У столиці уродженець Сумщини тяжко поранив ножем знайомого

Під час сварки зловмисник вдарив опонента ножем у спину та втік. Оперативні працівники затримали підозрюваного за місцем проживання. За скоєне уродженцю Сумщини загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів медичного закладу про те, що біля будинку на вулиці Сулеймана Стальського вони виявили невідомого чоловіка з ножовим пораненням. Для з’ясування всіх обставин на місце події прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, правоохоронці провели низку розшукових та слідчих заходів та встановили, що потерпілий отримав поранення внаслідок конфлікту зі знайомим:

«Чоловіки спочатку відпочивали в компанії спільних друзів, а потім почали сваритися. Для з’ясування стосунків опоненти вийшли на вулицю і під час бійки один із чоловіків вдарив іншого ножем у груди. Після цього зловмисник втік із місця скоєння злочину, а перехожі викликали потерпілому «швидку». Протягом декількох годин оперативні працівники разом із дільничними офіцерами поліції територіального підрозділу, співробітниками управління карного розшуку столичного главку та фахівцями кримінального аналізу встановили місце проживання порушника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Сумщини, 1985 року народження».

У 22-річного місцевого мешканця медики діагностували проникаюче колото-різане поранення. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Триває досудове слідство», — додав Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва