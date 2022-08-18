У столиці викрили торговця амфетаміном

Зловмисника зупинили для перевірки, у ході якої виявили у нього сім згортків із наркотичною речовиною. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання території Солом’янського району, співробітники карного розшуку столичного главку на вулиці Петра Радченка помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Правоохоронці вирішили зупинити незнайомця та в ході спілкування виявилось, що у нього є заборонені засоби. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Під час поверхневої перевірки працівники поліції виявили у правопорушника сім розфасованих поліетиленових пакетиків із білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Речові докази поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи, а фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – місцевий мешканець, 1989 року народження, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотичних речовин.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва