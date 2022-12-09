У столиці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в торговому центрі

Продавець тричі вистрілив у підлогу з травматичної зброї у ході з’ясування стосунків з відвідувачем. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона почула декілька звуків, схожих на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між продавцем та відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під якого продавець тричі вистрілив у підлогу. В результаті хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліцейських.

З місця події правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумовими кулями, три гільзи та 12 набоїв. Стрілка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва