За розбійний напад на літнього чоловіка до реального покарання засуджено двох мешканців Запорізької області

За публічного обвинувачення прокурорами Пологівської окружної прокуратури судом визнано винними 2-х громадян у розбійному нападі поєднаному із насильством та проникненням у житло, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурорами в суді доведено, що у січні 2020 року в нічний час раніше судимий чоловік за попередньою змовою зі своїми двома знайомими проникли до будинку в одному із сіл Пологівського району, в якому проживав 93-річний чоловік. У подальшому, завдавши численні удари потерпілому, нападники незаконно заволоділи грошовими коштами останнього у сумі понад 11 тис. грн та зникли з місця вчинення злочину.

Суд призначив 2-м чоловікам реальне покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До відома: матеріали відносно третього підозрюваного виділені в окреме провадження, оскільки останній ухиляється від слідства, у зв’язку з чим правоохоронцями вживаються заходи щодо його розшуку.

Прокуратура Запорізької області