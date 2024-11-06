У столиці затримали чоловіка за вбивство дружини

Під час спільного розпиття спиртних напоїв нападник кухонним ножем спричинив 42-річній киянці смертельні поранення. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія відбулась у Подільському районі столиці. До правоохоронців від місцевої мешканки надійшла інформація про те, що вночі з квартири сусідів було чутно крики, а зранку вона виявила тіло знайомої без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи столичного главку та територіального підрозділу, співробітники кримінальної поліції та судово-медичний експерт.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Встановлено, що вночі чоловік та дружина розпивали алкогольні напої. Між подружжям виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті чого, чоловік кухонним ножем декілька разів ударив жінку в груди та шию. Від отриманих тілесних ушкоджень 42-річна киянка померла на місці.

Для розшуку та затримання зловмисника оперативникам поліції Києва знадобилося близько двох годин. 42-річного місцевого мешканця поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва