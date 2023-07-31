У столиці затримали двох чоловіків, які підпалили автомобіль знайомого

Організатор підпалу мав із потерпілим конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань та через помсту пошкодив іномарку. Спільникам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, за що передбачена відповідальність до 10-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про пожежу. Заявник повідомив, що невідома особа здійснила підпал його автомобіля «Сітроен».

На місці події працівники слідчо-оперативної групи задокументували правопорушення та вилучили пластикову пляшку із залишками рідини з характерним запахом бензину. Правоохоронці встановили, що двоє невідомих розбили бокове скло, налили в салон легкозаймисту рідину та підпалили іномарку. Власник автомобіля пояснив поліцейським, що підозрює у вчинені злочину коло осіб, з якими мав конфліктні ситуації.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що оперативники територіального підрозділу затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у підпалі:

«Ми проаналізували відеозаписи камер спостереження, відпрацювали осіб, які могли бути причетними до пошкодження авто та встановили знайомих потерпілого. Підозрюваними виявилися місцеві мешканці 36 та 34 років, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки та збут наркотиків. Як з’ясувалось, власник авто заборгував гроші товаришу, тож останній вирішив помститися та за допомоги знайомого умисно підпалив авто».

За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. За погодженням Дарницької окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у вчинені злочину.

«На час досудового розслідування 36-річному порушнику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кримінальна відповідальність за дане правопорушення передбачає від трьох до 10 років позбавлення волі», – додав Олександр Пак.

Відділ комунікації поліції Києва