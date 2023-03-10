У столиці затримали «ворожку», яка пограбувала киянку

Зловмисниця заволоділа грошовими коштами та золотою обручкою 25-річної жінки та намагалась втекти, проте її зупинили правоохоронці. За скоєне ворожка може провести до десяти років за гратами.

Днями біля однієї зі станцій метро у Голосіївському районі оперативники карного розшуку поліції Києва затримали жінку, яка пограбувала місцеву мешканку. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Як з’ясували правоохоронці, до киянки підійшла невідома та сказала, що у її родичів нібито великі проблеми, тож запропонувала зняти «порчу». Зловмисниця так переконливо розповідала про нелегку подальшу долю її близьких, що потерпіла не одразу зрозуміла, як жінка зняла з неї золоту обручку та викрала гроші.

Отримавши бажане, правопорушниця намагалась втекти з награбованим, проте їй завадили столичні оперативники, які несли службу неподалік.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила речові докази – каблучку та 300 гривень, а 46-річну порушницю поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального управління поліції повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва