У столиці затримали збувача зброї та боєприпасів

Правоохоронці провели ряд обшуків у фігуранта, під час яких вилучили набої, димову шашку, а також гроші, отримані за незаконний збут зброї та боєприпасів. Поліцейські затримали зловмисника, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Задокументували протиправну діяльність 49-річного киянина співробітники Голосіївського управління поліції. Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукував клієнтів серед кола свого оточення, а збував зброю та боєприпаси за готівку під час особистих зустрічей.

Поліцейські задокументували факт збуту зловмисником пістолету, гранат, гранатометного пострілу та вибухівки й затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили також набої, димову шашку та гроші, отримані за незаконний збут зброї та боєприпасів. Наразі правоохоронці з’ясовують походження зброї та боєприпасів.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру за 1. ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут бойових пристроїв, вибухових речовин та вогнепальної зброї. За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва