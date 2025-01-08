У столиці жінка через ревнощі зарізала чоловіка

Підозрювана кухонним ножем вдарила співмешканцю у спину, спричинивши йому смертельне поранення. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції на спец лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство чоловіка в одній з квартир будинку. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу. Інформація підтвердилась.

Працюючи на місці, правоохоронці встановили, що в квартирі проживали співмешканці – 39-річна жінка та 46-річний чоловік. В той день під час застілля між ними виник конфлікт через ревнощі, під час якого жінка вдарила чоловіка ножем у спину. Від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з місця знаряддя злочину.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд взяв її під варту, порушниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва