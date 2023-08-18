У столиці зловмисниця запропонувала випити, а потім пограбувала чоловіка

Чоловік вживав алкогольні напої зі своєю новою знайомою. Коли він сп’янів, жінка пограбувала його та втекла. Зловмисницю затримали оперативники Святошинською управління поліції. За вчинене їй загрожує до 10 років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що біля станції метро «Академмістечко» його пограбували. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які належним чином задокументувала злочин.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні потерпілий познайомився на вулиці з жінкою, яка запропонувала разом провести час та випити алкогольні напої. Коли чоловік сп’янів, зловмисниця скориставшись його станом, забрала у потерпілого мобільний телефон та зняла з шиї золотий ланцюжок, після чого втекла.

Працівники карного розшуку відділу поліції № 1 у результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів встановили та затримали підозрювану. Нею виявилася уродженка Сумської області, 1984 року народження, у якої під час поверхневої перевірки виявили майно потерпілого.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На даний час слідчі звернулися до суду з клопотанням щодо обрання зловмисниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва