Судитимуть покидька, який убив жінку, поранив її доньку, а потім пограбував будинок

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого 52-річного чоловіка за фактами крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, розбою, умисного вбивства та закінченого замаху на вбивство двох осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 п. 6, п. 13 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 6, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року у м. Люботин чоловік проник до будинку місцевої мешканки, де вона проживала з донькою. У дворі він знайшов сокиру, зайшов до помешкання та наніс господарці численні удари сокирою в область голови.

Після цього зловмисник пішов у кімнату доньки. Він напав на нею з сокирою та наніс сокирою декілька ударів по голові.

Після цього чоловік обікрав будинок та втік.

Донька вижила, викликала швидку допомогу, проте мати померла у лікарні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Полтавського районного суду Полтавської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура