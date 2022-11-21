за поданням поліцейських житомирщини з україни видворили двох росіян

Правоохоронці спільно з працівниками Державної міграційної служби виявили двох громадян сусідньої держави, які нелегально перебували на території України. Днями жінку та чоловіка доправили до міжнародного пункту пропуску, де й відбулася процедура видворення.

У червні оперативники відділу міграційної поліції ГУНП виявили на Звягельщині двох громадян рф, які проживали в Україні незаконно. Так, в одному з сіл району мешкав 59-річний чоловік, який народився у цьому населеному пункті. Утім, він отримав громадянство іншої країни та законних підстав для перебування на території України не мав. Разом з ним проживала й 47-річна громадянка росії.

Їх обох притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП. Попри попередження про необхідність повернення у країну походження, правопорушники цієї вимоги не виконали.

Тож наприкінці жовтня 2022 року поліцейські підготували подання до УДМС України в області про примусове видворення порушників з країни. На підставі зібраних матеріалів Новоград-Волинський міськрайонний суд виніс відповідне рішення.

Відтак днями поліцейські спільно з працівниками УДМС доставили правопорушників до міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський», звідки іноземці покинули територію України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області