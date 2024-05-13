Київський метрополітен оголосив новий тендер на добудову «многостраждального» метро на Виноградар

Подати заявки можна до 28 травня, а вартість тендеру очікують на суму 13 956 843 711,13 грн.

З попереднім переможцем тендеру, АТ “Київметробуд”, договір розірвали в грудні 2023-го – через незадовільні терміни виконання робіт. Наразі суд розглядає стягнення частини попередньої оплати, повідомили в КМДА.

Очікувана вартість нового тендеру – 13 956 843 711, 13 грн. Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд» через незадовільні терміни виконання робіт. Також у суді вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати.

“Наразі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі тощо”, – сказали в КМДА. // LB.ua