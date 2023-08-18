На період дії воєнного стану спрощено процедуру проведення медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності
Якщо людині потрібно встановити інвалідність, але вона не може прибути на огляд, — МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медзакладу.
Якщо за якихось обставин ви або ваша дитина не можете пройти обстеження для експертизи ЛКК й направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.
Усі соціальні виплати та пільги зберігаються за вами до закінчення строку проходження повторного огляду.
Міністерство охорони здоров’я УкраїниTweet