На період дії воєнного стану спрощено процедуру проведення медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності

Якщо людині потрібно встановити інвалідність, але вона не може прибути на огляд, — МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медзакладу.

Якщо за якихось обставин ви або ваша дитина не можете пройти обстеження для експертизи ЛКК й направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Усі соціальні виплати та пільги зберігаються за вами до закінчення строку проходження повторного огляду.

Дізнатися адреси та контактні номери телефонів усіх МСЕК в Україні можна за номером «гарячої лінії» МОЗ: 0 800 60 20 19.

Також нагадуємо, що питання регулювання соціальних виплат людям з інвалідністю належить до компетенції Міністерства соціальної політики України. Тож у разі питань ви можете звертатись на номер 15-39 або на «гарячу лінію» Національної соціальної сервісної служби України – (044) 289- 87-89.

Міністерство охорони здоров’я України