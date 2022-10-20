Гид покупателя: Какие рюкзаки стоит покупать прямо сейчас чтобы соответствовать модным трендам  

Рюкзак – современная и практичная альтернатива сумкам. Многие девушки и парни отдают предпочтение именно этим изделиям, ведь они очень удобны в повседневной носке. Вы берете с собой все необходимое, но при этом ваши руки остаются свободными.

Чтобы выбрать рюкзаки, которые действительно будут служить долгие годы, надо прежде всего определиться с желаемой моделью. Сейчас дизайнеры предлагают много вариантов на выбор, поэтому для начала познакомьтесь с трендами, а уже потом переходите непосредственно к шопингу.

Самые модные рюкзаки 2022-2023 годов

Классика всегда остается актуальной, но если вам захотелось экспериментов и чего-то необычного в своем гардеробе, самое время ознакомиться с актуальными трендами:

логотипы – они могут быть очень большими или маленькими, но все равно присутствовать в дизайне;

изделия из нейлона или текстиля – эти ткани имеют глянцевый финиш, переливаются на солнышке, поэтому даже без дополнительного декора получаем интересный внешний вид рюкзака;

необычные формы – можно смело выбирать модель слегка вытянутой формы или даже в виде круга;

с сочетанием разных цветов – здесь не столько важна форма или материал, сколько комбинация ярких оттенков.

Дизайнеры также продолжают активно использовать цепочки и ремешки, внешние карманы. Если вы сторонник вещей, которые будут актуальными много лет, то стоит присмотреться к классике.

Рекомендации по правильному выбору рюкзака

Тренды – это лишь один из ориентиров правильного выбора рюкзака, ведь критериев на самом деле очень много. Например, стоит учитывать материал, из которого произведена конкретная модель. Желательно, чтобы она хорошо отталкивала грязь и воду, была легкой в уходе. Для компромисса между удобством и интересными дизайнерскими изобретениями производители чаще используют несколько тканей.

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