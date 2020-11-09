Зеленский объявил что заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке, что заболел коронавирусом.

«Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!» — написал он.

В Офисе президента подтвердили эту информацию.

«На жаль, у Президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди буде потрібні інструменти та обладнання для зв’язку. Керівник Офісу Президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Ми повідомлятимемо про стан Президента та працівників Офісу.

Закликаємо громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски та соціальну дистанцію.

Коронавірусна інфекція для кожного з нас може закінчитися по-різному. Влада робитиме усе можливе для того, аби COVID-19 завдав якнайменшої шкоди суспільству та державі.» — сообщает ОП.

За минувшие сутки, 8 ноября, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.

За минувшие сутки совершено 41 114 тестирований, из них методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6 721. За все время пандемии ПЦР-тестов сделали 3 648 292.