Прокуратура вимагає відновлення права держави на особливо цінні землі Національної академії аграрних наук

Київська місцева прокуратура № 7 заявила позов до суду щодо відновлення права держави на особливо цінні землі Національної академії аграрних наук України вартістю майже 40 млн грн.

Так, прокуратурою встановлено, що земельні ділянки площею 1,8 тис. га, що розташовані на території Слов’яносербського району Луганської області та обліковуються на праві постійного користування за державними установами Національної академії аграрних наук України, на підставі підроблених документів незаконно перейшли у власність фізичних осіб з подальшим відчуженням.

Захищаючи інтереси держави, Київська місцева прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування державної реєстрації права власності на всі вказані земельні ділянки.

Наразі Марківським районним судом Луганської області відкрито провадження у цій справі.

Київська міська прокуратура