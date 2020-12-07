Гид покупателя: основные виды защитных чехлов для iPhone
То, что применимо ко всем iPhone, применимо и к популярному в Украине iPhone 10 от Apple: это очень хороший, но в то же время дорогой смартфон, который в повседневной жизни подвергается всевозможным опасностям. Будь то случайное столкновение с краем стола, или более сильный контакт с твердыми предметами в кармане или даже то, что он выскальзывает из вашей руки и ударяется о бетонный пол.
Например, правильный чехол для Айфон 10 может защитить дорогой гаджет от этих и других повседневных происшествий и неудач. Он не может творить чудеса, но такие чехлы определенно обеспечивают большую защиту устройств.
Для iPhone существует множество защитных чехлов, от простых «бамперов» до полных чехлов-книжек. Эксперты проанализировали рынок и исследовали его на онлайн-порталах и определили самые популярные и надежные чехлы. Они концентрировались на самой крупной и наиболее важной категории продуктов: покрытие корпуса, задней части и краев iPhone и оставление дисплея свободным. Кроме того, они проинформировали о различиях между подходами и рассказали, на что следует обращать внимание при покупке чехла.
IPhone 10 по своей сути довольно филигранный и, к сожалению, иногда немного скользкий смартфон. Если вы не относитесь к своему iPhone как к сырому яйцу, а просто используете его, как смартфон в повседневной жизни, вы быстро заметите, что на корпусе могут появиться царапины или дисплей будет слегка потерт при носке в карманах. Можно не обращать внимания на эти незначительные повреждения и классифицировать их как типичный признак износа, ведь обычно устройство работает с потертостями и царапинами. Но многие предпочитают защитить свой iPhone от таких повреждений с помощью подходящего защитного чехла, и, если повезет, убедиться, что он после этого даже сможет пережить падение без серьезных повреждений.
Основные виды защитных чехлов для iPhone
Есть несколько способов защитить iPhone от царапин. Они отличаются дизайном и защитой.
Нормальный чехол: это чехол, который покрывает заднюю часть и края, но оставляет дисплей на передней панели свободным. Преимущество этого заключается в том, что вы можете использовать свой iPhone как обычно, не вынимая его из-под общей защиты. Эти чехлы имеют слегка приподнятые края, благодаря чему дисплей не соприкасается с поверхностью, на которую вы кладете iPhone. На задней панели есть углубление для камеры.
Бронированные чехлы: бронированные чехлы похожи на обычные, но они толще, значительно прочнее и состоят из нескольких защитных слоев. Эти чехлы обычно стоят немного дороже, но рекомендуются всем пользователям, которые ведут довольно активную повседневную жизнь и хотят как можно лучше защитить свой iPhone от падений. Кроме того, они часто имеют несколько более необычный дизайн, чем обычные чехлы.
Кожаные чехлы: большинство чехлов изготовлено из поликарбоната или аналогичного пластика, и пластик также играет важную роль в кожаных чехлах: пластиковая рамка, покрытая кожей, фактически обеспечивает защиту и придает форму. Такие кожаные чехлы довольно дорогие, но выглядят элегантнее и зачастую просто выглядят лучше обычных пластиковых чехлов. Но помните: кожа — это натуральный материал, который со временем проявляет типичные признаки износа.
Прозрачные чехлы: iPhone доступен в разных стильных цветах — и кого-то может раздражать, когда красивый телефон скрывается за более-менее нейтральным чехлом. Поэтому существуют различные прозрачные крышки, которые с первого взгляда легко не заметить. Они защищают iPhone, не скрывая его. Однако у этих чехлов часто есть небольшой недостаток, заключающийся в том, что они постепенно меняют цвет в течение нескольких месяцев. Они по-прежнему защищают, но уже не так хорошо выглядят.
Складные чехлы-книжки: обычные корпуса лишь косвенно защищают дисплей благодаря приподнятым краям, обеспечивающим защиту от прикосновения и падения. Складные чехлы также имеют крышку, которая закрывается над дисплеем. Это немного лучше защищает смартфон, но его использование становится более раздражающим, так как его сначала нужно открыть, а затем вывести из режима ожидания.
Бампер: Бамперы представляют собой простые защитные рамки, которые закрывают только края iPhone. Они немного толще, чем сам iPhone 11, и гарантируют, что передняя или задняя часть не соприкасаются напрямую с поверхностью. Бамперы защищают по принципу «лучше, чем ничего».
Основные факторы практичности чехла
Защитный эффект: Вам должно быть ясно одно: даже лучший чехол не защитит вас на сто процентов от поломки iPhone, но он может значительно снизить риск этого. С одной стороны, каждый чехол гарантирует, что спинка и края не поцарапаются. Чехлы также обычно выдерживают удар или случайный толчок. В случае падения многое зависит от высоты и силы удара iPhone о землю. Здесь слегка приподнятый край корпуса гарантирует, что iPhone не будет напрямую попадать на дисплей, а это дорогого стоит. Кроме того, чехлы смягчают удар и часто предотвращают разрывы напряжения дисплея, что также может произойти, если незащищенный iPhone относительно легко упадет на твердую поверхность.
Размеры: Apple предлагает iPhone в разных версиях. Все варианты очень четко различаются по своему дизайну. Чехол для iPhone 10 подходит только для iPhone 10, чехол для iPhone 11 Pro — только для iPhone 11 Pro и так далее. Чехлы для iPhone 11 уж точно не подходят для смартфонов других производителей.
Зарядка, несмотря на защитный чехол: аккумулятор в iPhone можно заряжать двумя способами. С одной стороны, через кабель Lightning, который подключается к источнику питания и подключается к адаптеру Lightning на нижнем крае iPhone. На этом этапе все защитные крышки имеют соответствующий вырез, и их не нужно снимать, если вы хотите подключить кабель Lightning. С другой стороны, современные iPhone также поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. И здесь защитные чехлы не мешают, поэтому iPhone не нужно снимать с защитного чехла для зарядки.