Гид покупателя: основные виды защитных чехлов для iPhone

То, что применимо ко всем iPhone, применимо и к популярному в Украине iPhone 10 от Apple: это очень хороший, но в то же время дорогой смартфон, который в повседневной жизни подвергается всевозможным опасностям. Будь то случайное столкновение с краем стола, или более сильный контакт с твердыми предметами в кармане или даже то, что он выскальзывает из вашей руки и ударяется о бетонный пол.

Например, правильный чехол для Айфон 10 может защитить дорогой гаджет от этих и других повседневных происшествий и неудач. Он не может творить чудеса, но такие чехлы определенно обеспечивают большую защиту устройств.

Для iPhone существует множество защитных чехлов, от простых «бамперов» до полных чехлов-книжек. Эксперты проанализировали рынок и исследовали его на онлайн-порталах и определили самые популярные и надежные чехлы. Они концентрировались на самой крупной и наиболее важной категории продуктов: покрытие корпуса, задней части и краев iPhone и оставление дисплея свободным. Кроме того, они проинформировали о различиях между подходами и рассказали, на что следует обращать внимание при покупке чехла.

IPhone 10 по своей сути довольно филигранный и, к сожалению, иногда немного скользкий смартфон. Если вы не относитесь к своему iPhone как к сырому яйцу, а просто используете его, как смартфон в повседневной жизни, вы быстро заметите, что на корпусе могут появиться царапины или дисплей будет слегка потерт при носке в карманах. Можно не обращать внимания на эти незначительные повреждения и классифицировать их как типичный признак износа, ведь обычно устройство работает с потертостями и царапинами. Но многие предпочитают защитить свой iPhone от таких повреждений с помощью подходящего защитного чехла, и, если повезет, убедиться, что он после этого даже сможет пережить падение без серьезных повреждений.

Основные виды защитных чехлов для iPhone