Может ли адвокат защищать клиента когда он знает, что тот виноват?

Иногда люди оказываются в неблагоприятной ситуации, когда им нужно нанять адвоката по уголовным делам. При этом у них возникает много вопросов и сомнений.



Адвокаты по уголовным делам исследуют факты и выясняют подробности дела против своих клиентов. В частности, адвокаты по уголовным делам выступают в качестве законных представителей обвиняемого в уголовном суде и ведут переговоры с прокурорами. Как отмечают специалисты юридической компании «Касьяненко и Партнеры», из-за различных факторов, таких как общественное и политическое давление, перегруженность судебных заседаний, переполненные тюрьмы, — переговоры приобрели популярность и стали жизненно важным элементом в очищении системы уголовного правосудия.

Что наиболее важно, адвокат по уголовным делам работает от имени обвиняемых для достижения наилучшего возможного исхода дела обвиняемого. Эксперты компании, отвечают на некоторые самые популярные вопросы, которые им задавали клиенты.

Может ли адвокат по уголовным делам защищать того, кого он знает, как виновного?

Да, адвокат по уголовным делам может защищать кого-то, кого он знает, что тот виноват. Есть несколько причин, по которым адвокат по уголовным делам может предпочесть защищать такого человека.

Во-первых, адвокатов меньше беспокоит то, что сделали их клиенты, а больше беспокоит то, что правоохранители могут доказать, что они сделали. Их задача не выносить моральные суждения, а защищать своих клиентов в меру своих возможностей.

Во-вторых, осознание своей вины (или невиновности) клиентом, не мешает адвокату усердно работать в его пользу. Даже в ситуациях, когда у обвинения есть веские доводы против подсудимого, хорошие адвокаты по уголовным делам все равно должны сыграть свою роль. Они могут попытаться заключить приемлемую сделку о признании вины или бороться за то, чтобы обвинения в уголовном преступлении были сокращены до обвинений в правонарушении.

Чем занимается адвокат по уголовным делам?

Это зависит от обстоятельств каждого уникального дела, которое они выбирают, но, вообще говоря, адвокат по уголовным делает много работы для каждого клиента. Даже в самых простых случаях они делают гораздо больше, чем просто появляются в суде, чтобы спорить с обвинением и изложить дело судьям.

Для начала с вами проконсультируется адвокат и обсудит особенности дела. Он даст вам представление о последствиях, с которыми вы столкнулись, и подскажет, как он может помочь. С этого момента, если вы решите нанять его, он начнет работать над вашим делом. Это может включать, но не ограничивается:

опросом очевидцев;

отбором свидетелей для привлечения к суду;

встречами с судьей или обвинением для обсуждения дела;

сбором доказательств в вашу пользу, проведение юридических исследований аналогичных дел;

ходатайства о полном прекращении дела.

Еще до того, как ваше дело будет передано в суд, ваш адвокат проделает большую работу от вашего имени.

Если доказательства обвинения против вас кажутся неопровержимыми и вы готовы признать себя виновным, ваш адвокат будет бороться, чтобы заключить для вас наиболее выгодную сделку о признании вины. Если ваше дело будет передано в суд, будет защищать вас в меру своих возможностей на протяжении всего судебного разбирательства.

Имеет ли значение, какого адвоката я нанимаю?

Если вы задаете этот вопрос, вам следует сначала задать себе несколько других:

Имеет ли значение, если вы попадете в тюрьму?

Имеет ли значение, проведете ли вы за решеткой семь лет или только один?

Имеет ли значение, если вы до конца своей жизни изо всех сил будете пытаться найти оплачиваемую работу?

Имеет ли значение, если вы пропустите дни рождения, выпускные и другие важные вехи в жизни вашей семьи?

Эти вопросы могут показаться драматичными, но важно понимать, что уголовные обвинения — не повод для смеха.

Если вы выберете не того механика, вы потеряете несколько тысяч гривен и вам нужно будет пойти в другую ремонтную мастерскую. Если вы выберете не того адвоката, потерянные деньги будут значить для вас меньше всего.

Осуждения за тяжкие преступления и проступки могут разрушить вашу жизнь.

Какой обычный день для адвоката по уголовным делам?

Для адвоката по уголовным делам не существует «обычного дня». Их ежедневный график будет сильно различаться в зависимости от таких факторов, как текущая нагрузка и специфика дел, над которыми они работают.

В определенный день адвокат по уголовным делам может прийти в офис пораньше, чтобы проверить электронную почту, сделать несколько телефонных звонков и наверстать упущенное. Затем они могут отправиться в здание суда для судебного разбирательства по делу о простом правонарушении, которое они быстро выиграют для своего клиента.

Без каких-либо других судебных дел в этот день они могут вернуться в офис для консультации, встречи с текущим клиентом или продолжить работу над делом, которое будет рассмотрено на следующей неделе.

В другой день адвокат по уголовным делам может быть в здании суда с 9 до 17 часов. В другой день они могут не ступить в зал суда и вместо этого провести целый день, путешествуя по улицам и встречаясь с потенциальными свидетелями по важному делу. Обычный рабочий день адвоката по уголовным делам варьируется в зависимости от дел, над которыми он работает.

Сколько часов адвокат по уголовным делам тратит на рассмотрение дела?

Каждый случай индивидуален, и все они требуют разного количества времени для решения. Некоторые простые дела, такие как общие и явные проступки, могут никогда не попасть в суд и потребуют всего несколько часов времени адвоката.

Более сложные случаи, такие как серьезные финансовые преступления или тяжкие преступления, могут потребовать десятков или даже сотен часов для полного разрешения. Некоторые дела переходят от расследования к разрешению в течение нескольких недель, в то время как другие могут длиться годами и включать в себя периоды активной деятельности или вовсе ее отсутствие. Адвокат может вести несколько дел за один день или только одно дело в течение нескольких месяцев.

Если вы хотите узнать, сколько часов адвокат по уголовным делам может потратить на ваше дело, лучше всего проконсультироваться с ним.